Обстрел Львова: в Human Rights Watch никак не отреагировали на ракетный удар ВС РФ (фото)

Организация, которая занимается защитой прав людей, никак не комментирует массированный обстрел, в результате которого погибли гражданские. Зато HRW рассказывает о "преступлениях", в которых обвиняет одновременно и Украину, и Россию.

Международная организация Human Rights Watch не обнародовала ни одного слова относительно ракетной атаки армии РФ по Львову, которая произошла в ночь на 6 июля. Зато организация опубликовала обвинения относительно использования Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов. С позицией Human Rights Watch можно познакомиться в официальном Twitter.

6 июля от имени Human Rights Watch опубликовано 6 сообщений. Из них два посвящены российско-украинской войне.

В первой заметке защитники прав людей пишут об ужасной судьбе детей в будущем. При этом описывают гипотетических мальчика и девочку, которые в 2034 году встретятся с последствиями войны в виде кассетных боеприпасов.

Human Rights Watch — о гипотетическом будущем

Во второй заметке призвали США ни в коем случае не передавать Украине кассетные боеприпасы.

Human Rights Watch — о кассетных боеприпасах

Другие твиты посвящены Бангладеш, Непалу, Египту, Бурунди и открытию вакансии для советника по вопросам здоровья.

Между тем российские СМИ продолжают распространять лживые месседжи относительно ракетного удара РФ по Львову. По словам чиновников из Минобороны РФ, крылатые ракеты попали в "казармы", где якобы находилось 800 украинских военных.

Тем временем Максим Козицкий, глава Львовской ОВА, опубликовал имена погибших мирных людей. По его словам, самой молодой жертве российского обстрела всего 32 года.

Напоминаем, армия РФ ударила по Львову в ночь на 6 июля 2023 года. Для удара использовала 10 крылатых ракет "Калибр", которые запустила из Черного моря.

Украинское ПВО сбило семь ракет, но три из них успели попасть по зданиям на Стрыйской улице во Львове.

По словам Андрея Садового, мэра Львова, полностью разрушены несколько квартир в многоквартирном доме, повреждены школа, общежитие университета, офисное помещение. Кроме того, чиновник заявил, что некоторые львовяне проигнорировали сигнал тревоги и не пошли в укрытие, поэтому и погибли.