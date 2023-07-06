"Путин, забирай болгарские территории": Зеленский поставил на место президента Болгарии (видео)

Украинский лидер уклонился от предложения дипломатического урегулирования, подчеркнув, что Кремль ведет войну на уничтожение украинцев. Он также отметил, что правительство Болгарии сделало правильно, что начало поставки оружия в пику своему президенту.

В ходе поездки Владимира Зеленского в столицу Болгарии Софию в четверг, 6 июля, состоялся оживленный диалог с болгарским лидером Руменом Радевым относительно предоставления военной помощи Украине. Зеленский высказался с критикой в адрес коллеги за пророссийскую позицию. Об этом сообщает Politico.

Украинская делегация в одежде цвета хаки сидела с каменными лицами за длинным деревянным столом напротив команды болгарского президента, пока тот излагал свою позицию о том, что якобы "нет военного решения", и что "еще больше оружия не поможет", пишет американское издание.

Обмен мнениями глав государств транслировался в прямом эфире.

Оппонируя болгарскому коллеге, Зеленский сдержанно ответил вопросом о том, как бы действовала официальная София, окажись в роли жертвы масштабной агрессии.

Зеленский задал Радеву риторический вопрос о том, отдал бы он Путину часть болгарской территории, и сам же ответил, что, скорее всего, он, как настоящий президент, не рассматривал бы компромиссные решения относительно собственного суверенитета.

"Не дай Бог развернется трагедия и вы окажетесь на моем, и люди, разделяющие с вами общие ценности, откажутся помогать, что вы тогда скажете: "Путин, пожалуйста, забирай болгарские территории?" — спросил Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что это право Радева: не поддерживать помощь Украине.

Зеленский уклонился от предложенной идеи дипломатического урегулирования и подчеркнул, что Кремль начал "войну на уничтожение украинцев, а не других стран". Он также сказал, что правительство Софии сделало правильно, что начало поставки оружия Киеву в пику позиции своему президенту.

Болгария не сможет сражаться с армией в 160 млн

Украинский лидер также укорил Радева за то, что тот употребляет термин "конфликт", а не война. По словам Зеленского, военная помощь Киеву – это то, что не позволит, чтобы "война пришла к вам".

"Хочу вам сказать, что какой бы ни была ваша армия в смысле вооружений, этого будет недостаточно, чтобы противостоять Российской Федерации. У вас не то чтобы плохая армия, нет у вас хорошие люди, но этого все равно будет недостаточно, чтобы сражаться против 160 миллионов человек. Поэтому лучше давайте [оружие] нам, чтобы [мы] могли защитить [себя] и тем самым не позволить, чтобы война пришла к вам", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина и НАТО должны разделять общие ценности, и иначе быть не может.

"Вы не можете поддерживать Россию и в то же время занимать балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, разрушить Европу и Европейский союз; в этом их цели. Надеюсь, вы меня понимаете?" — сказал он.

Напомним, что Буданов признался в "переговорах" с представителями Пригожина. Об этом сообщило британское издание The Times.

Также сообщалось, что журналисты разоблачили топ-офицеров ВС РФ, которые причастны к военным преступлениям под Киевом.