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Военный Фокус Российско-украинская война

В одной шеренге: военкоматы РФ объявили набор женщин в состав вооруженных сил

Фото: Укринформ | Женщины в армии РФ — российское командование пополняет ряды солдат новым контингентом

Военкомы РФ призывают россиянок поступать на службу, привлекая их достаточно высокими зарплатами. Однако при этом неизвестно, куда именно женщин отправят служить.

Министерство обороны России агитирует россиянок вступать в ряды армии. Агитацию распространяют в Telegram-каналах и указывают, что нужны медработники и повара. Об этом рассказали в издании"7х7", которое работает в Омской области РФ.

Журналистка издания увидела объявление в Telegram и выяснила детали набора женщин на военную службу. Она позвонила по соответствующему номеру и расспросила работника военкомата о том, как будет происходить мобилизация.

Минобороны РФ предлагает женщинам службу по контракту

Собеседник сначала перечислил специальности, в которых нуждаются российские войска — это врачи, фельдшеры, медсестры и повара. Причем персонал с более низкой квалификацией должен иметь профильное образование, отметил военком.

На службу возьмут всех желающих в возрасте до 50 лет, объяснили дальше женщине. Контракт заключают минимум на год, в отпуск в течение этого времени не будут отпускать.

"Какие условия службы?" — поинтересовалась журналистка. Получила объяснения от агитатора.

Заработная плата — неизвестна, но можно надеяться на так называемые "губернаторские выплаты":

  • первая выплата — 100 тыс. руб. (803 долл.);
  • следующая зарплата — 50 тыс. руб. (401,5 долл.).

Возможен также одноразовый "подарок" от Путина — 195 тыс. руб. (1566 долл.).

По словам военкома, место службы — неизвестно.

Отметим, информацию о гендерном составе ВС РФ можно получить на российских ресурсах, которые опираются в своих объяснениях на заявления министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, в 2021 году в армии РФ служило 300 тыс. россиянок. Из них военнослужащими были только 20 тыс. человек. При этом также отметил, что в течение 2018-2020 гг. количество военнослужащих уменьшилось вдвое.

Между тем в росСМИ появилось сообщение о статусе женщин в российской армии. В частности, отмечается, что их агитируют становиться "полевыми женами" для офицеров.

Напоминаем, год назад украинское командование отметило рекордный рост количества военнослужащих в ВСУ. В частности, к войскам присоединилась тысяча женщин.

В то же время в 2022 году появилась первая россиянка-военная, которая попала в плен. По ее словам, она была медиком, хотя ее блокнот свидетельствовал о другом.