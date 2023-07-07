В одной шеренге: военкоматы РФ объявили набор женщин в состав вооруженных сил

Военкомы РФ призывают россиянок поступать на службу, привлекая их достаточно высокими зарплатами. Однако при этом неизвестно, куда именно женщин отправят служить.

Министерство обороны России агитирует россиянок вступать в ряды армии. Агитацию распространяют в Telegram-каналах и указывают, что нужны медработники и повара. Об этом рассказали в издании"7х7", которое работает в Омской области РФ.

Журналистка издания увидела объявление в Telegram и выяснила детали набора женщин на военную службу. Она позвонила по соответствующему номеру и расспросила работника военкомата о том, как будет происходить мобилизация.

Минобороны РФ предлагает женщинам службу по контракту

Собеседник сначала перечислил специальности, в которых нуждаются российские войска — это врачи, фельдшеры, медсестры и повара. Причем персонал с более низкой квалификацией должен иметь профильное образование, отметил военком.

На службу возьмут всех желающих в возрасте до 50 лет, объяснили дальше женщине. Контракт заключают минимум на год, в отпуск в течение этого времени не будут отпускать.

"Какие условия службы?" — поинтересовалась журналистка. Получила объяснения от агитатора.

Заработная плата — неизвестна, но можно надеяться на так называемые "губернаторские выплаты":

первая выплата — 100 тыс. руб. (803 долл.);

следующая зарплата — 50 тыс. руб. (401,5 долл.).

Возможен также одноразовый "подарок" от Путина — 195 тыс. руб. (1566 долл.).

По словам военкома, место службы — неизвестно.

Отметим, информацию о гендерном составе ВС РФ можно получить на российских ресурсах, которые опираются в своих объяснениях на заявления министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, в 2021 году в армии РФ служило 300 тыс. россиянок. Из них военнослужащими были только 20 тыс. человек. При этом также отметил, что в течение 2018-2020 гг. количество военнослужащих уменьшилось вдвое.

Между тем в росСМИ появилось сообщение о статусе женщин в российской армии. В частности, отмечается, что их агитируют становиться "полевыми женами" для офицеров.

Напоминаем, год назад украинское командование отметило рекордный рост количества военнослужащих в ВСУ. В частности, к войскам присоединилась тысяча женщин.

В то же время в 2022 году появилась первая россиянка-военная, которая попала в плен. По ее словам, она была медиком, хотя ее блокнот свидетельствовал о другом.