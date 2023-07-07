Артиллеристы 24-й ОМБр уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области (видео)

Бойцы получили координаты объекта и оперативно осуществили точный выстрел. Уничтожение позиций ВС РФ было подтверждено аэроразведкой.

Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила провели успешную ликвидацию полевого склада боеприпасов российских захватчиков в Донецкой области. Об этом сообщили в Facebook подразделения.

Воины отметили, что поддерживают своеобразный "флешмоб" по уничтожению вражеских складов боеприпасов. Артиллеристы получили координаты объекта и осуществили точный выстрел.

"Филигранно нанесли огневое поражение по месту расположения врага", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: уничтожение складов БК россиян

В Макеевке в начале июля захватчики остались без большого склада боеприпасов. Россияне держали боеприпасы к реактивным системам залпового огня на территории недостроенного жилого массива, что повлекло значительные разрушения. Ориентировочно захватчики хранили снаряды к РСЗО БМ-21 "Град".

В районе Бахмута, где у украинских войск, есть определенные успехи, артиллерия уничтожила склад боеприпасов. На Бахмутском направлении российские захватнические подразделения потеряли значительное количество боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения.

В июне бойцы 45 ОАБр нанесла удар по российским подразделениям в районе Бахмута. Российские захватчики разместили пушку и большой склад боекомплекта в гражданской инфраструктуре, но украинские войска их успешно ликвидировали.

Напомним, в июне артиллеристы 26 бригады зафиксировали и уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики организовали позиции для артиллерийской системы в лесополосе среди густой растительности, но установка была ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины.