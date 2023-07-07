Два выстрела: под Бахмутом бойцы 3 ОШБр превратили российский танк Т-80 в металлолом (видео)

Воины 3-й штурмовой бригады ВСУ двумя выстрелами из ПТРК NLAW и Javelin уничтожили танк российских оккупантов.

Украинские военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-80 на Бахмутском направлении. Об этом сообщили на странице бригады в Telegram.

"Два выстрела из NLAW и Javelin, и танк оккупантов Т-80 — на металлолом. Прицельная работа бойцов 3-й роты противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады. Окрестности Бахмута", — сказано в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором можно увидеть уничтожение вражеского танка.

Отметим, что роликом также поделился командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он также заявил, что на Бахмутском направлении Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории.

Напомним, что 7 июля глава Минцифры показал работу дронов в Запорожской области. В июне "Армія дронів" ликвидировала 10 танков, 12 БМП и БТР, 1 САУ и 7 грузовиков с российскими оккупантами.

Кроме того, представитель Восточной группировки сил Сергей Череватый заявил, что ВСУ под Бахмутом продвинулись на двух флангах, используя креатив. Так, россияне в течение суток потеряли убитыми и ранеными более 170 человек. ВСУ, несмотря на паритет в силах, держат инициативу и движутся вперед.