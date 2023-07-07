"Что-то да значит": Николаев отправит пожарную машину на Кинбурнскую косу, — Ким (видео)

Кинбурнская коса, по официальной информации, находится в оккупированной ВС РФ части Николаевской области.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким намекнул на освобождение Кинбурнской косы, захваченной российскими войсками. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 7 июля.

Руководитель ОВА рассказал, что продолжается подготовка пожарной машины к отправке на Кинбурнскую косу. Деталями чиновник не поделился.

"Приехала первая пожарная машина. Мы ее готовим к передаче для использования на Кинбурнской косе. А это что-то да значит", — сказал Ким.

Кинбурнская коса — это песчаная коса в Николаевской области, находящаяся на расстоянии 4-7,5 километров от города Очаков. Данные мониторингового ресурса Deep State свидетельствуют о том, что коса оккупирована ВС РФ.

Фото: Google Maps Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP

Напомним, по данным ISW, ВСУ продвигают на Запорожском направлении, а также осуществили успешные контратаки на участке фронта от Сватово до Кременной. Успехи защитники имеют и на Бахмутском направлении.

Спикер Восточной группировки сил Сергей Череватый подтвердил 7 июля продвижение ВСУ в районе Бахмута. Также он проинформировал, что украинские военные отражают массовые атаки ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении.

6 июля пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики жалеют о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области. Она объяснила, что наводнение существенно повлияло на планы ВС РФ по обороне от контрнаступления Украины.