"Для самообороны": в НАТО назвали разницу между применением кассетных боеприпасов ВСУ и РФ

По словам генсека Йенса Столтенберга, ежедневно мир наблюдает за жестокой войной, которая приносит новые жертвы. Киев и Москва имеют кардинально разные цели на фронте.

Российские оккупанты применяют кассетные боеприпасы для вторжения, а вот украинская армия делает это для самообороны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своей пресс-конференции 7 июля.

По его словам, в этих вещах разница колоссальная, ведь Киев, в отличии от Москвы, ни на кого не нападал, а пытается сохранить территории, которые принадлежат ему по праву.

При этом, глава Альянса заявил, что у них нет позиции касаемо того, какое оружие применяется на фронте, ведь некоторые союзники подписались под запретом на использование кассетных боеприпасов на поле боя, а некоторые не сделали этого.

"Это будут решать правительства, а не НАТО. Мы сталкиваемся с жестокой войной, и мы должны помнить, что эта жестокость отражается в том, что каждый день мы видим жертвы и что обе стороны используют кассетные боеприпасы. Россия применила кассетные боеприпасы для вторжения в другую страну. Украина использует кассетные боеприпасы для самообороны", — говорится в сообщении.

К слову, Германия выступила против решения США поставить Украине кассетные боеприпасы. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин среди тех союзников, которые подписали в 2008 году Конвенцию, которая запрещает использование таких снарядов. При этом, Украина и США ничего не подписывали.

Напомним, 7 июля стало известно, что США поставят Украине тысячи кассетных боеприпасов и решение уже было утверждено. По данным журналистов, снаряды с пониженным уровнем неразорвавшихся до 3% войдут в новый пакет помощи стоимостью 800 млн долларов.