Мостоукладчик, сухпайки, глушилки дронов: Германия передала Украине пакет военной помощи (видео)

Правительство ФРГ обнародовало публичную часть пакета военной помощи Украине. В нем – тяжелая транспортная и инженерная техника, средства РЭБ и прочее.

Германия 7 июля опубликовала публичную часть пакета военной помощи, который уже был передан Украине. Об этом сказано на сайте правительства ФРГ.

Отметим, что в списке упоминаются несколько седельных тягачей, полуприцепов, а еще 11 тысяч сухих пайков. Также речь идет, в частности, о восьми гусеничных вездеходах Bandvagn 206. Такая информация появилась на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, как сообщается, Украина получила от Германии боеприпасы к самоходным зенитным установкам Gepard, а также разведывательные беспиотники Vektor и много другого.

Также в списке упоминаются мостоукладчики Biber.

Отметим, что еще в 2018 году Бундесвер опубликовал видео, на котором показано, как работают мостоукладчики Biber.

Как работают мостоукладчики Biber

Напомним, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин против передачи Украине кассетных боеприпасов, одобренных США. Германия является одной из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасом, запрещающей использование, накопление, производство и передачу подобного вооружения.

Также СМИ писали, что Германия хочет поставлять истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине. Западные страны по-прежнему опасаются, что поставка авиации Киеву может изменить масштаб войны и усилить эскалацию на территорию Европы.