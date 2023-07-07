Одним выстрелом: украинские защитники воспользовались уязвимостью танка РФ (видео)

По данным Центра стратегических коммуникаций, бойцы ВСУ попали в самое слабое место российского танка, что привело к мгновенной детонации.

Украинские защитники из 19-го отдельного стрелкового батальона, которые воюют в составе 21-й отдельной механизированной бригады, уничтожили российский танк. Об этом сообщается в Telegram Управления стратегических коммуникаций.

В опубликованном ролике можно слышать эмоциональный отклик других военных, оценивших прицельный выстрел коллеги.

"Сделали одним выстрелом, который попал в башню, что вызвало моментальную детонацию", — говорится в публикации.

Инженерный дефект танков РФ

В конструкции башен ряда российских танков присутствует инженерный дефект: из-за особенности расположения боекомплекта при попадании башня может взлететь на несколько метров вверх. Во время городских боев в начале вторжения РФ башни российских танков нередко оказывались на верхних этажах домов.

В ВСУ знают и пользуются уязвимостью бронетехники РФ — "эффектом чертика из табакерки".

Напомним, что на таврическом направлении за сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили около двух рот. Генерал Александр Тарнавский отметил, что ВСУ продолжают продвижение. Оккупационные войска несут существенные потери по части техники и живой силы.

Также сообщалось, что Украина подписала контракт со словацкой стороной на производство и поставку артиллерийских установок Zuzana 2. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Братиславу сказал, что подписанный контракт предусматривает производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2.