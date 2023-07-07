Мятеж ЧВК "Вагнер": разведка ФРГ прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко, — СМИ

По информации журналистов, в немецком федеральном разведведомстве заранее знали о планирующемся военном мятеже на территории страны-агрессора.

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала переговоры владельца группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с белорусским политиком Александром Лукашенко после военного мятежа 24 июня. Об этом говорится в опубликованных результатах журналистского расследования немецких радиовещателей WDR и NDR, аффилированных с медиагруппой ARD.

"Согласно расследованию WDR и NDR, она [БНД], вероятно, отслеживала переговоры руководителя [ЧВК] "Вагнер" Пригожина и Лукашенко", — отмечается в публикации, где также говорится, что БНД заранее было известно о планирующемся военном мятеже на территории РФ.

БНД из первых рук узнала о посреднической роли Лукашенко, но источники этой информации не обнародуют.

Сообщается, что представителям Германии было известно о подготовке к мятежу за неделю до произошедшего, данные также проверялись у партнеров. По причине многочисленных проверок в немецком разведсообществе не сообщили канцлеру Олафу Шольцу о предполагаемом мятеже "Вагнера". Об этом представители БНД уведомили немецкое правительство накануне вечером, 23 июня.

Напомним, что в РФ закрыли цирк, в воротах которого застрял танк ЧВК "Вагнер". Представители увеселительного заведения пока не нашли источники финансирования для восстановления здания, и даже не знают, сколько именно понадобиться, чтобы покрыть ущерб от деятельности наемников.

Также сообщалось, что Евгений Пригожин не выполняет условия соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко, в свою очередь, намекает на слабость Кремля. Об этом сообщается в сводке "института исследования войны" от 6 июля.