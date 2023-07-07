Украина вернула тела погибших в Еленовке бойцов ВСУ, — Лубинец

Омбудсмен подчеркнул, что в Еленовке погибли люди, которые имели официальный статус военнопленных. Они были верифицированы МККК.

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что тела украинских защитников, погибших в Еленовке, удалось вернуть.

"Тела погибших в Еленовке удалось вернуть. Сейчас проходит анализ ДНК, родные соответствующими органами проинформированы", — сообщил Дмитрий Лубинец в рамках всеукраинского правозащитного форума "Легион права", который проходил сегодня в Киеве.

Омбудсман сказал, что после трагедии в Еленовке впервые общался с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и предложил допустить в Еленовку международных экспертов.

Как отметил омбудсман, РФ согласится на такой шаг, но потом появились информация, что россияне срочно убирают барак, в котором удерживали украинских военнопленных и где россияне устроили взрыв, что-то приводят в порядок, проводят "ремонтные работы".

"Я публично сказал, что они делают все, чтобы скрыть следы преступления. Никого так и не допустили", — сказал омбудсмен.

Омбудсмен подчеркнул, что в Еленовке погибли люди, которые имели официальный статус военнопленных, которые были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.

Миссия ООН по установлению фактов о теракте в оккупированной Еленовке ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии.

"Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься", — отметил омбудсмен.

Ранее, 29 июля 2022 года, Фокус писал об обстреле Еленовки. Генштаб ВСУ подтвердил этот факт.

Также, 19 августа 2022 года, сообщалось, что РФ готовится взорвать место "суда" над пленными в Мариуполе. Российские войска планируют нанести удар по филармонии с помощью "Точки-У" или осуществить ее подрыв во время "процесса", утверждают в общественной инициативе.