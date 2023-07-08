Вспыхнуло несколько пожаров: в РФ заявили об обстреле Шебекино "Градами" (видео)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в происшествии Украину. По его словам, обошлось без жертв.

В ночь на 8 июля в городе Шебекино Белгородской области Российской Федерации произошло сразу несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли населенный пункт "Градами". По его словам, обошлось без пострадавших.

"Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", — написал Гладков.

В соцсетях также появились видео пожаров. По данным Telegram-канала "Радар Белгород", в Шебекино загорелся центральный рынок, овощная база, а также повреждены некоторые здания.

Напомним, что 6 июля в Москве произошел пожар в крупном бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля. Из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали. В столичном управлении МЧС сообщили, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного административного здания

Мы также писали о том, что на оккупированной территории Запорожья у российских оккупантов 3 и 4 июля утром раздавались взрывы. "Прилеты" зафиксировали в нескольких населенных пунктах.

Еще мы сообщали, что 4 июня в районе 4-х часов утра неизвестный беспилотник атаковал административное здание в городе Кубинка Московской области. По данным российских журналистов, дрон-камикадзе нанес удар по зданию одной из воинских частей.