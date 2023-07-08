День рождения Залужного: лучшие мемы о главнокомандующем ВСУ (фото)

Украинцы не раз восхищались профессионализмом генерала Валерия Залужного, а также высмеивали фейки россиян о нем. Фокус собрал лучшие фотожабы о главнокомандующем ВСУ.

В субботу, 8 июля, Валерий Залужный отмечает свой 50-й день рождения. Украинцы в сети публикуют мемы с украинским генералом, которого уже успели прозвать "железным".

К примеру, украинцы высмеяли россиян, которые купили автомобиль Lada за финансовую компенсацию от РФ. Отец погибшего в Украине российского оккупанта решил потратить деньги от государства на новую машину. В первый раз мужчина проехался на ней на кладбище, где был похоронен его сын.

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

Также украинцы сделали вариант популярного мема "Are you winning son?" с главнокомандующим ВСУ и Гетьманом Богданом Хмельницким.

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

Также в июне 2023 года Залужного заметили со значком с изображением Грогу — персонажа сериала "Мандалорец" из вселенной "Звездных войн". Его также называют Бейби-Йода.

Валерий Залужный со значком Грогу

Конечно же, украинцы не оставили это без внимания, а потому в сети появились новые мемы с украинским генералом.

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

Мем с Валерием Залужным

Также в мае 2023 россияне начали говорить о пропаже Валерия Залужного. Россияне запустили фейк про главнокомандующего в пик напряжения в охваченном тяжелыми боями Бахмуте, его якобы ранили 8 мая. Однако сам генерал затем вышел на связь, чтобы доказать, что с ним все в порядке.

Украинцы и в этот раз решили высмеять российские фейки.

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

В сети также высмеяли главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который устроил военный мятеж в России 24 июня. Пользователи решили представить ситуацию, в которой глава российских наемников просит у Залужного боеприпасы для борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным. Отметим, что мем с Пригожиным и боеприпасами появился после публикации главы ЧВК "Вагнер" видео, в котором он критикует военное руководство России.

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

Кроме того, в сети также высмеивают большие потери российских оккупантов в Украине. Отметим, что по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 8 июля 2023 года россияне потеряли на войне уже 233 тысячи 440 человек.

Мем с Валерием Залужным Фото: Соцсети

Напомним, что Фокус собрал самые интересные факты о Валерии Залужном. Он стал Главнокомандующим ВСУ еще в 2021 году, но большинство украинцев узнало о нем лишь в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ. Под командованием Залужного украинские войска смогли разрушить миф о непобедимости российской армии, достигнув успеха на поле боя.