"Уничтожали 7-8 самолетов в день": Игнат рассказал, как появилась легенда о "Призраке Киева"

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сейчас к "Призраку Киева" относятся пилоты 40-й бригады тактической авиации. Даже запатентован этот бренд.

"Призрак Киева" — это собирательный образ украинских пилотов, которые защищали небо над украинской столицей. В воздушных боях принимали участие пилоты из Ивано-Франковска, Луцка и Миргорода. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу.

По его словам, сейчас к "Призраку Киева" относятся пилоты 40-й бригады тактической авиации. Даже запатентован этот бренд.

"Я рад, что поспособствовал появлению этого образа, наши летчики бесспорно молодцы", — отметил Игнат.

Он также заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ Воздушные силы уничтожали по 7 или 8 российских самолетов в день.

"Мы начали рассказывать украинцам о том, как тяжело, но все же отражаем российскую атаку и какие мощные потери они несут. Потом появились подтверждающие кадры, как наши пилоты встречали врага огнем; фото и видео битвы за Киев — это все начало создавать более-менее позитивную атмосферу, давать надежду", — сказал Игнат.

Он также отметил, что переломным моментом был тот, когда стало ясно, что ни один самолет ВС РФ не решается залетать на подконтрольную Украине территорию. Тогда все поняли, что российские самолеты можно уничтожать. Это стало ясно не только украинцам, но и партнерам на Западе.

Детальнее читайте в интервью Юрия Игната изданию Фокус.

Напомним, что 4 июля в ВСУ рассказали, почему ВС РФ пока не обстреливают Киев. По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у россиян не бесконечные запасы дронов и ракет, поэтому они не могут ежедневно атаковать столицу.

Кроме того, Игнат говорил, что военный мятеж ЧВК "Вагнер" уменьшил частоту ракетных атак ВС РФ по Украине. Кроме ракет, оккупанты каждый день атакуют города Украины из авиации. Управляемые авиабомбы весом до 500 килограмм запускают на многих участках фронта, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.