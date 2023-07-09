"Пожалейте украинский народ": Камбоджа призвала Украину не использовать кассетные боеприпасы

Премьер Камбоджи предупреждает, что кассетные боеприпасы станут опасностью для гражданского населения Украины на ближайшие 100 лет.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен просит пожалеть украинский народ и не использовать кассетные боеприпасы, которые недавно были включены в новый пакет военной помощи от США. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, применение кассетных бомб в Украине против врага повлечет за собой то, что "настоящими жертвами будут украинцы".

"Наибольшей опасностью для украинцев на много лет, а то и на сто лет будет применение кассетных бомб на оккупированных Россией территориях Украины. Мы имеем опыт по поводу кассетных боеприпасов, которые использовали Соединенные Штаты в начале 70-х годов. Вследствие этого боеприпасы стали ужасным иностранным наследием для Камбоджи, ведь привели к десяткам тысяч искалеченных и убитых граждан страны", — написал политик.

Он добавил, что несмотря на то, что война в Камбодже закончилась 50 лет назад, уничтожить кассетные боеприпасы, разбросанные еще тогда по территории страны, до сих пор так и не удалось.

"Пожалейте украинский народ. Я обращаюсь к президенту США как поставщику и к президенту Украины, чтобы не использовали кассетные бомбы в войне, потому что украинцы будут настоящими жертвами", — пишет Хун Сен.

Напомним, что Камбоджа осудила вторжение РФ в Украину и хочет помочь в разминировании. 29 мая президент Украины Владимир Зеленский и Хун Сен провели телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что украинские саперы учатся разминировать территорию в Камбодже. Группа из 15 украинских военных в защитной броне, касках и щитках проходила минным полем, которое предварительно разминировали.