"Мы бы не согласились": Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить войну за 5 минут

Бывший президент США Дональд Трамп гарантировал, что мог бы завершить российско-украинскую войну за 24 часа. Владимир Зеленский упрекнул его, что война продолжалась и до 24 февраля, однако у политика были другие приоритеты.

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление экс-лидера США Дональда Трампа, что он мог бы закончить войну в Украине за сутки. Об этом известно из интервью, опубликованного 9 июля на сайте ABC News.

"Одно желание довести войну до конца — это красиво. Но это желание должно базироваться на каком-то реальном опыте. Выглядит так, будто Дональд Трамп уже имел эти 24 часа в свое время", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже находилась в состоянии войны с РФ до 2022 года, поэтому Трамп при своем правлении имел сутки на решение конфликта. Украинский лидер предположил, что у экс-лидера США были "другие приоритеты" до того, как война стала полномасштабной.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить войну за счет Украины, то есть заставить нас отдать свои территории, ну, я думаю, таким образом Байден мог бы довести это до конца даже за пять минут. Но мы бы не согласились", — отметил Зеленский.

По его словам, украинцы не имеют чрезмерных аппетитов и желают только победы. Также украинский лидер обратился к американцам, поблагодарив их за поддержку.

"Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь", — сказал он.

Напомним, 26 марта бывший президент США Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине за 24 часа. Он убежден, что никто другой не сможет предотвратить Третью мировую войну.

Президент Украины Владимир Зеленский не впервые реагирует на это заявление Трампа. Ранее он отвечал, что в мире нет людей, способных поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным и положить конец войне.