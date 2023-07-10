С первых дней вторжения защищал Киев: в бою погиб пограничник "Водолей" (фото)
На защиту Украины воин стал с первых дней полномасштабного российского вторжения. Последние три месяца противостоял оккупантам на фронте в Луганской области.
В результате жесткого противостояния российскому агрессору погиб смелый 31-летний солдат, пограничник Александр Ермоленко "Водолей". Проживавший на территории Сумщины, он первоначально вступил в бой на широком фронте, защищая подступы к Киеву от противника, а затем на передовой принимал командование реагированием группы. У защитника, награжденного орденом "За мужество", остались жена и трое несовершеннолетних детей. О горькой потере 9 июля известил Глуховский городской совет в Facebook.
Александр Павлович Ермоленко, родившийся 15 февраля 1992 года в Глухове Сумской области, обладал обширными профессиональными навыками. Он успешно окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного и посвятил себя службе в Государственной пограничной службе. Благодаря своему опыту и знаниям, Александр также занимался преподаванием артиллерийского дела, помогая другим сотрудникам повышать свою квалификацию.
Старший лейтенант Ермоленко был широко признан опытным профессионалом военной сферы, владеющим всеми необходимыми современными знаниями и навыками. Он стремился к дальнейшему развитию своей карьеры, поэтому принял решение поступить в магистратуру Национального аэрокосмического университета имени М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".
"Целенаправленный, умный, ответственный, общительный – таким его характеризовали побратимы. В Глухове у него осталось много друзей, знакомых по обучению в ОШ №4, высшему профессиональному училищу и ППК ГНПУ. Александр занимался биатлоном и кикбоксингом, выступал на соревнованиях разного уровня, поэтому его знает спортивное сообщество Украины", – говорится в сообщении.
С первых дней российского полномасштабного вторжения, этот воин неустанно защищал Украину. Вместе со своими боевыми товарищами из Житомирского пограничного отряда, он стоял на защите подступов к Киеву. За свою смелость и героизм в бою, ему было присуждено высокое отличие — орден "За мужество". В последние три месяца он стойко противостоял оккупантам на фронте в Луганской области.
Александр Ермоленко в своей военной карьере занимал должность начальника минометного пограничного залога и командовал группой реагирования. Его запомнили как компетентного и надежного командира. Он сражался за свою Родину, за будущее своих детей, и мстил за всех погибших собратьев по оружию, не жалея сил в борьбе против наемников российского диктатора. Он наносил точные удары, уничтожая противника прицельным огнем. "Водолей" несчастливо погиб 5 июля от полученных смертельных ранений.
В мирной жизни Александр Ермоленко имел замечательную семью. Вместе со своей женой Еленой они воспитывали двух сыновей в возрасте семи и четырех лет.
"Это страшная информация, которую отказывается воспринимать разум, она отзывается болью и жалостью в каждом сердце. Но мы все знаем, что мужественный сын глуховской земли, потомок свободолюбивых казаков Александр Ермоленко навечно стал великим Героем, приняв смерть в бою. Он защищал крепость украинских ценностей" давал отпор реш*стам, которые хотят утопить наше государство в кровавом болоте российского рабства. Склоняем головы перед светлой памятью защитника. Выражаем соболезнования семье и близким Героя. Разделяем боль потери с его родителями, женой, тремя детьми", – отметили в горсовете.
О дате похорон земляка глуховцам пообещали сообщить позже.
Напомним, что в районе Кременной на Луганщине в результате танкового обстрела погиб 36-летний стрелок-снайпер 2-го десантно-штурмового батальона, житель поселка Старая Ушица Хмельницкой области Владимир Ткаченко.
А 29 июня стало известно о гибели в боях в Донецкой области командира подразделения "Волчья стая" Александра Филона. Городской голова родного города воина Ковеля признался, что до последнего не верил в трагическую весть и ждал официальной информации.