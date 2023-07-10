РФ ударила авиабомбой по Орехову во время раздачи "гумманитарки": есть погибшие (фото)

Российская армия нанесла удар управляемой авиабомбой по школе. Четверо человек погибли.

10 июля утром российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому кварталу прифронтового Орехова Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Авиаудар произошел во время выдачи гуманитарной помощи, четверо погибших — три женщины и один мужчина, 11 человек получили ранения.

"Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина", — сообщил Малашко.

Одиннадцать спасенных граждан с ранениями разной степени тяжести, после оказания первой медицинской помощи, были госпитализированы.

Авиабомба почти полностью разрушила здание здание школы. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Спасательные работы продолжаются. Саперы устанавливают тип применяемого по мирному населению боеприпаса.

Враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина — ему безотлагательно оказана медицинская помощь.

В настоящее время зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов.

Известно, что 10 июля РФ атаковала Николаев ракетой "Искандер-М". По информации главы администрации Виталия Кима, противник использовал баллистические ракеты при атаке на город. Взрывы прозвучали практически сразу после объявления воздушной тревоги.

Напомним, 9 июля сообщалось, что Брянскую область 9 июля атаковали две ракеты, одна из которых упала на пилораму. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого призвал ударить по АЭС Украины.