"Хороший жест": Турция не выдвигала условий по возвращению защитников Мариуполя (видео)

По словам посла Украины в Турции Василия Боднаря, Турция была заинтересована в этой операции, так как стремится укрепить свои позиции на международной арене.

Турция не ставила перед Киевом никаких условий относительно возвращения командиров обороны Азовстали. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, Турция проявляет заинтересованность в этой операции, так как стремится укрепить свои позиции на международной арене.

"На самом деле, какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих, не были выдвинуты. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, предоставляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль, конечно, в этом процессе тоже важна. Поскольку поднимаются ее рейтинги. Давайте не считать, что это только хороший жест в сторону Украины. Но это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной", – сказал Василий Боднар.

Боднар также отметил, что переговоры об освобождении украинских командиров продолжались в течение нескольких месяцев, при этом в процессе были задействованы высококвалифицированные дипломаты.

Посол Украины сообщил, что подготовительные мероприятия продолжались в течение нескольких месяцев. Он отметил, что Владимир Зеленский активно взаимодействовал с президентом Эрдоганом не только во время официального визита, но также проводил несколько телефонных разговоров и устанавливал контакты там, где это было возможно.

Напомним, что 8 июля пять командиров защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе вернулись из Турции домой. Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец смогли увидеть родных и близких.

А также в тот же день президент Владимир Зеленский приехал во Львов. Вместе с президентом домой из Турции вернулись командиры подразделений, защищавших Мариуполь и "Азовсталь".