"Глупые решения": в Госдуме РФ заявили, что Турция становится "недружественной" страной

В России раскритиковали турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из-за передачи Киеву руководителей обороны Мариуполя и ряда последних заявлений. В Кремле уверены, что Анкара не сможет стать членом ЕС и должна выйти из НАТО.

Турция передала Киеву руководителей обороны Мариуполя, нарушив договоренности с РФ. К тому же заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что страна становится "недружественной". Об этом заявил председатель комитета России по обороне и безопасности Виктор Бондарев, как передали 10 июля в ТАСС.

"События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную", — сказал он.

Российский чиновник предположил, что Турция решилась на такой "недружественный" шаг в результате давления со стороны НАТО и фактического прекращения зерновой сделки. Бондарев упрекнул президента Реджепа Тайипа Эрдогана за его "глупые и импульсивные решения", одним из которых считает поставку ВСУ беспилотников.

"Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать нельзя было, что и было сделано Владимиром Владимировичем Путиным", — подчеркнул руководитель оборонного комитета.

Он отметил, что РФ "долго терпит", ведь имеет общие политические интересы с Турцией. По словам Бондарева, Турцию якобы "никогда не возьмут" в Евросоюз, а в НАТО держат только для контроля Черноморских проливов и стабилизации Ближневосточного региона.

"Турции надо задуматься о выходе из НАТО и союзе с Россией, потому что это взаимно выгодно. Турция усилит свое экономическое и политическое влияние в регионе и станет ведущим актором. Оставаясь под контролем Европы, она обречена на заискивающее поведение в политике и второстепенную роль", — заявил чиновник страны-агрессорки.

Напомним, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполь возвращаются командиры защитников "Азовстали". Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега находились в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новость. По его словам, Анкара и Киев нарушили договоренности, ведь воины должны были находиться за границей до завершения войны в Украине.