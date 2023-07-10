Цифровизация и трансформация: в Минобороны анонсировали изменения в работе военкоматов

Глава Министерства обороны Украины заявил о необходимости фундаментальных изменений в украинских военкоматах с акцентом на максимальную цифровизацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказал свое мнение о планах по изменению работы военкоматов. Он отметил, что целью является преобразование Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в современные Центры предоставление административных услуг (ЦПАУ). Об этом украинский министр сказал во время телемарафона.

Он выразил мнение о необходимости фундаментальных изменений в украинских военкоматах, отметив, что все наследие советской эпохи должно быть пересмотрено в пользу нового подхода, акцентирующего максимальную цифровизацию.

По его словам, Украина намерена полностью перейти на контрактную армию.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать", — добавил Резников.

Напомним, что Минобороны пообещало резко реагировать и привлекать к ответственности военкомам за недостойное поведение.

Скандалы с работниками ТЦК СП

Представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые применяют принуждение при раздаче повесток или нарушают права граждан, вызывают возмущение украинцев из-за подобных неприемлемых ситуаций. Это является признаком общего отношения граждан к уполномоченным лицам ТЦК и, в целом, реакции на авторитет государственных институтов. Граждане все чаще начинают сомневаться в правовом статусе и полномочиях ТЦК и социальной поддержки, ставя их под сомнение.

В апреле в Черкассах трое представителей ТЦК заломили руки гражданскому и повалили его на землю. Они заявили, что горожанин начал их провоцировать, а потерпевший — что получил физическую боль. В конце концов обе стороны конфликта обратились в полицию.

В Одесской области в июне сотрудники военкомата открыли стрельбу во время задержания. По словам очевидцев происшествия, сотрудники ТЦК якобы стреляли при попытке задержать прохожего.

Напомним, 3 июля в Ужгороде пьяный военком избил жену бойца. Сотрудник ТЦК в состоянии алкогольного опьянения, по словам местных, не впервые занимается рукоприкладством, но ни разу не был наказан, поэтому это отнюдь не скандал одного дня. В МВД подтвердили факт нападения и анонсировали объявление о подозрении военкому.