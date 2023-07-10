"Трафик растет": РФ обходит поставки Крымским мостом через Мелитополь, — мэр (видео)

По словам городского главы Ивана Федорова, в оккупированный населенный пункт все чаще начали прибывать новые подразделения бойцов. Их расселяют по местным квартирам и домам.

Российские оккупанты хотят разгрузить Крымский мост от постоянных военных поставок и используют для этого временно оккупированный Мелитополь в Запорожской области. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона 10 июля.

По его словам, трафик поставок с каждым разом становится лишь больше и началось это после совещания на прошлой неделе, на котором и приняли решение частично разгрузить мост, который соединяет территорию РФ и оккупированный полуостров.

"Если раньше мы говорили, что 70% трафика из РФ идет через Мелитополь в сторону временно оккупированного Крыма, то сейчас этот трафик растет", — заявил Иван Федоров.

Кроме того, помимо техники и вооружения, которые постоянно пребывают в Мелитополь, на территории города и в его окрестностях значительно выросло количество российских военных. Они начали постепенно заезжать в местные дома и квартиры. Уже удалось идентифицировать некоторых из них.

"Например, два добровольческих батальона – один из Алании, второй – из Северной Осетии – заехали в поселок Обильное вблизи Мелитополя и расположились там на территории одного из заводов. К сожалению, пушечного мяса у них очень много, поэтому они подвозят его новое и новое", – подытожил городской глава.

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Напомним, 10 июля сообщалось, что под Мелитополем ФСБ назначила полицейского-предателя курировать наркотрафиком. Местные журналисты отмечают, что Вячеслав Орлов был уволен из украинской правоохранительной организации по подозрению в связях с наркоторговлей, а теперь пошел на сотрудничество с РФ.