Отправка кассетных бомб Украине будет главной темой саммита НАТО в Вильнюсе, — эксперт

Профессор Университета Пеппердайна напомнила о словах Байдена про необходимость в обоснованном пути для присоединения Украины к Альянсу. По ее словам, это уступка странам ЕС, которые стремятся получить пояс безопасности для защиты от РФ, но вопрос требует более широкого обсуждения.

Профессор Университета Пеппердайна (Калифорния) Кирон Скиннер назвала предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе встречей "с высокими ставками". Об этом сообщает Fox News.

"Никто не будет спорить с тем, что НАТО с его 32 странами-участницами — самый прочный военный альянс в мире", — заявила она, добавив, что среди участников возникает множество споров, например относительно поставок Украине кассетных боеприпасов.

Многие страны НАТО подписали соглашения, которые запрещают применение этих бомб, а решение США идет в разрез. Такая тема, по ее словам, будет главной на саммите.

Вступление Украины в НАТО

Скиннер считает, что сейчас неподходящее время, чтобы обсуждать участие Украины в НАТО.

"Президент Байден сказал, что должен быть обоснованный путь для присоединения Украины к НАТО <…> Это уступа странам Европы, которые стремятся получить пояс безопасности, который бы сдерживал Россию. Но это серьезная дискуссия, к которой нужно привлечь больше участников — особенно в США: Конгресс и общественность", — объяснила профессор.

2% ВВП — на коллективную безопасность

Она также упомянула, что НАТО напряженно работает в том направлении, чтобы больше стран из 32 участниц выделяли 2% от своего ВВП на коллективную оборону. В этом направлении, по ее словам, еще нужно работать

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Скиннер также отметила, что прежде, чем скандинавская страна сможет присоединиться к Альянсу, понадобится уладить разногласия с Турцией, т.к. Анкара утверждает, что Стокгольм "на стороне" террористических организаций, которые угрожали безопасности Турции.

Напомним, что, по информации немецкого издания Bild, США и Германия не поддержали упрощение ПДЧ в НАТО для Киева.

Ранее Фокус разбирался в том, чего стоит ждать от предстоящего саммита НАТО в литовской столице.