Колонна военной техники армии РФ направляется в Симферополь, — движение "Атеш" (фото)

Военные грузовики армии РФ направлялись в сторону Симферополя, в котором российское командование имеет минимум две части Черноморского флота.

В Крыму зафиксирована колонна российских военных грузовиков, которые двигались в направлении Симферополя. Проукраинское партизанское движение "Атеш" опубликовало фотографию и координаты колонны. Информация размещена в Telegram-канале движения.

Автор сообщения указывает, что колонна из 20 грузовиков перемещались по трассе Р-23 в сторону Симферополя. Точные координаты места, где ее заметили — 45.007963, 34.18805. Точка с этими координатами — за 500 метров до въезда в город на дорожной развязке.

Дорожная развязка возле Симферополя, где заметили грузовики

На фотографии, опубликованной "Атеш", видно четыре грузовика, которые движутся на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом не указано, были ли они нагружены или пустые.

Военные грузовики армии РФ, которые направляются в направлении Симферополя

Отметим, путь, которым грузовики могли добраться до Симферополя, пролегает через пока целый Крымский мост. Более суток паромная переправа из Крыма в Тамань в РФ была перекрыта — об этом сообщили в так называемом оккупационном "Минтансе". Причина закрытия — якобы сильный ветер, который мешал движению судов. Впрочем вечером 10 июля паром возобновил работу.

Между тем по состоянию на 13 ч. на въезде в Крым со стороны Тамани выстроилась очередь длиной около 1 тыс. машин — об этом сообщил специальный мониторинговый канал. Впрочем, уже в 17 час. указывалось, что длина очереди сократилась вдвое.

Активисты движения "Атеш" не сообщили, в каком дальнейшем направлении двигались военные грузовики. Чтобы понять, куда они могли двигаться, можно воспользоваться картой военных объектов РФ в Крыму, в частности — в Симферополе. Согласно данным этой карты, россияне на территории города имеют две базы хранения ЧФ РФ. Кроме того, в районе Сторгоновки к юго-востоку от населенного пункта обнаружен пункт ПВО армии РФ.

Военные объекты армии РФ возле Симферополя в Крыму возле Симферополя

Напоминаем, ростовский губернатор Роман Гуров сообщил, что в регионе планируют построить завод по выпуску беспилотников. Интересно, что предприятие было зарегистрировано в Крыму еще в 2015 году.

Тем временем политический эксперт Элина Бекбетова размышляла над тем, как следует в будущем работать с жителями оккупированного Крыма. Один из шагов — формирование уже сейчас кадрового резерва, который будет работать в новых украинских госучреждениях.