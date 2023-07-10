Отправят во Францию подавлять протесты: в РФ запустили новый фейк об "азовцах", — ЦПД

Сообщается, что россияне пытаются максимально дискредитировать ВСУ, в особенности – полк "Азов" и спецподразделение "Кракен".

В России начали распространять фейковое сообщение о том, что в НАТО якобы рассматривают возможность отправки бойцов "Азова" и спецподразделения "Кракен" для подавления беспорядков во Франции. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Для достоверности пропагандисты ссылаются на якобы официальную страницу Альянса, где указано о таком заявлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако эта информация не соответствует действительности, а так называемая официальная страница НАТО оказалась фейковой", — сказано в сообщении.

В ЦПД отметили, что россияне пытаются максимально дискредитировать ВСУ, в особенности – полк "Азов" и спецподразделение "Кракен". Они хотят усилить аргумент о том, что Украина якобы является марионеткой НАТО и ее использует в своих корыстных целях Запад.

Также в ЦПД напомнили, что россияне могут активизировать все усилия по дезинформации на фоне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Протесты во Франции

Напомним, что в конце июня во Франции начались массовые беспорядки из-за смерти подростка по имени Ноэль. Он был застрелен полицейскими, когда пытался удрать от них на машине.

Уже 1 июля стало известно, что полиция задержала 1300 человек. Глава государства Эмманюэль Макрон был вынужден отложить запланированный визит в Германию, чтобы урегулировать ситуацию.

4 июля ущерб от беспорядков оценили в 1 миллиард евро. По словам председателя союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье, в ходе беспорядков было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, а также пострадало 250 табачных лавок.