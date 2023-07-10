По словам секретаря СНБО, люди, готовившие меморандум 1994-го года, вновь высказывают определенные предложения. Но страна им этого не простит.

Инициаторы Будапештского меморандума в Украине продолжают предлагать идеи относительно гарантий безопасности, каковые предложения могут подвести их под статью о госизмене. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, важно внимательно следить за возможным предоставлением гарантий безопасности по израильской модели, что предполагает поставки вооружений, дабы избежать повторения истории с меморандумом 1994 года.

Те люди, "которые готовили меморандум в 1994 году, они и сейчас под ногами находятся в некоторых процессах", отметил глава СНБО, и с их стороны вновь звучат определенные предложения.

"Дорогие друзья, мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы, вам нужно прекратить заниматься этой ерундой. Потому что страна вам этого не простит", — предупредил он.

Дальнейшие подобные усилия могут закончиться 111-й статьей "о госизмене".

Данилов отметил, что у лиц, о которых идет речь, есть дипломатический статус, используя который, они ведут переговоры за спиной народа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с представителями США, которые сейчас не определяют политику Вашингтона, но стремятся на что-то повлиять.

Такие люди, которые делают вид, будто они от имени украинского народа могут что-то решать, есть и в Украине.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. На подписании присутствовали президент Украины Леонид Кучма, глава Кремля Борис Ельцин, британский премьер Джон Мейджор и глава Белого дома Билл Клинтон. Согласно тексту меморандума, Вашингтон, Лондон и Москва подтверждают свое обязательство уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины.

Напомним, что, по информации The Financial Times, незадолго до до саммита НАТО в Вильнюсе обсуждалось предоставление Украине долгосрочных заверений в безопасности вместо полноправного членства в Альянсе. Возможное соглашение, о котором шла речь, не предусматривало, что 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне может распространяться на Украину.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден разгласил секреты армии США, что спровоцировало скандал.