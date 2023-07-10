"Десятки убитых и раненых": Силы обороны разгромили "кадыровцев" под Бахмутом, — Атеш

Партизанское движение сообщает, что вместе с "кадыровцами" тяжелые потери несут военнослужащие 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57 и 72 отдельных мотострелковых бригад ВС РФ.

Силы обороны Украины разгромили "кадыровцев" около Бахмута. Об этом сообщает группировка партизан "Атеш" со ссылкой на своего агента в рядах ВС РФ.

Сообщается, что в результате действий украинских военных "кадыровцы" понесли тяжелые потери.

"Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций похлеще многих мобиков", — сказано в сообщении.

Кроме того, вместе с "кадыровцами" тяжелые потери несут военнослужащие 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57/72 отдельных мотострелковых бригад ВС РФ.

По словам партизан, "кадыровцы" чувствовали себя более уверенно в рядах заградотрядов, когда нужно было отправлять россиян в "мясные штурмы".

"Силы обороны Украины взяли город (Бахмут, — ред.) под огневой контроль и развязка совсем скоро", — сказано в сообщении.

Также сообщалось, что украинские защитники не считают "кадыровцев" какой-то страшной силой, потому что по опыту знают, что их подразделения "разбирают на запчасти" даже новобранцы ВСУ. Как заявил командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик, бравых чеченских воинов они до сих пор не видели, правда говорят, что их присутствие на ход боевых действий не повлияет

Кроме того, пресс-офицер бригады ВСУ назвал предпосылки для успешного наступления. Если удастся взять под контроль населенные пункты Берховка и Клищеевка, то город Бахмут попадет в "огненный мешок", говорит начальник пресс-службы 26 ОАБр.