"Будем освобождать Бахмут": пресс-офицер бригады ВСУ назвал предпосылки для успешного наступления (видео)

Если удастся взять под контроль населенные пункты Берховка и Клищеевка, то город Бахмут попадет в "огненный мешок", говорит начальник пресс-службы 26 ОАБр.

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Тактика выжженной земли, которую используют россияне, может сыграть против них самих в районе Бахмута. Об этом сообщил в эфире "Апостроф TV" начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников.

Он отметил, что бои на Бахмутском направлении являются очень интенсивными. Позиции часто переходят из одной в другую сторону. Несмотря на это, украинские подразделения и в дальнейшем продвигаются и пытаются охватить населенный пункт. По словам пресс-офицера, врага "выдавливают" на северном и южном флангах.

"Захватываем господствующие высоты", — отметил Олег Калашников.

По его словам, если удастся взять под контроль населенные пункты Берховка и Клещеевка, город Бахмут попадет в "огненный мешок". Сейчас этот процесс продолжается.

Он напомнил, что на этом направлении захватчики использовали свою любимую тактику — тактику выжженной земли. Теперь им негде прятаться от наступающих Сил обороны Украины. Постепенно украинские войска движутся и освобождают территорию вокруг Бахмута.

"Если все будет хорошо, вскоре начнем освобождать сам город", — заявил пресс-офицер.

Ситуация в районе Бахмута на 10 июля

Российские оккупанты, которые более полугода пытались захватить город Бахмут и так его и не взяли, сейчас оказались в ловушке, а вблизи города Силы обороны выбивают российских оккупантов с позиций. Александр Сырский, командующий сухопутных войск ВСУ, заявил, что украинские защитники на крышах бахмутских многоэтажек уничтожают российских оккупантов, которые обустроили там позиции. Воины 77 отдельной аэромобильной бригады обнаружили и попали в позицию россиян с ПТУРом.

В Генштабе ВСУ 10 мая сообщили, что Силы обороны эффективно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области в районе Бахмута. На прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 4 квадратных километра родной земли. В общем освобожденная площадь составляет 24 квадратных километра украинской земли.

Напомним, 10 июля Олег Калашников сообщил, что россияне используют своих военных как "приманку", расстреливая их. Российские оккупанты наносят огневое поражение по своим подразделениям, поскольку не знают, что именно на конкретном участке находится их подразделение.