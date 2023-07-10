"Звільнятимемо Бахмут": пресофіцер бригади ЗСУ назвав передумови для успішного наступу (відео)

Якщо вдасться взяти під контроль населені пункти Берхівка та Кліщіївка, то місто Бахмут потрапить у "вогняний мішок", каже начальник пресслужби 26 ОАБр.

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Тактика випаленої землі, яку використовують росіяни, може зіграти проти них самих в районі Бахмута. Про це повідомив в ефірі "Апостроф TV" начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков.

Він зазначив, що бої на Бахмутському напрямку є дуже інтенсивними. Позиції часто переходять з однієї до іншої сторони. Попри це, українські підрозділи й надалі просуваються та намагаються охопити населений пункт. Зі слів пресофіцера, ворога "видавлюють" на північному та південному флангах.

"Захоплюємо панівні висоти", – зазначив Олег Калашніков.

З його слів, якщо вдасться взяти під контроль населені пункти Берхівка та Кліщіївка, місто Бахмут потрапить у "вогняний мішок". Наразі цей процес триває.

Він нагадав, що на цьому напрямку загарбники використали свою улюблену тактику – тактику випаленої землі. Тепер їм ніде ховатися від наступаючих Сил оборони України. Поступово українські війська рухаються та звільняють територію навколо Бахмута.

"Якщо все буде добре, невдовзі почнемо звільняти саме місто", – заявив пресофіцер.

Ситуація в районі Бахмута на 10 липня

Російські окупанти, які понад пів року намагалися захопити місто Бахмут і так його і не взяли, зараз опинилися в пастці, а поблизу міста Сили оборони вибивають російських окупантів із позицій. Олександр Сирський, командувач сухопутних військ ЗСУ, заявив, що українські захисники на дахах бахмутських багатоповерхівок нищать російських окупантів, які облаштували там позиції. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади виявили та поцілили в позицію росіян із ПТУРом.

У Генштабі ЗСУ 10 травня повідомили, що Сили оборони ефективно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області в районі Бахмута. Минулого тижня на Бахмутському напрямку українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратні кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа становить 24 кілометри квадратні української землі.

Нагадаємо, 10 липня Олег Калашніков повідомив, що росіяни використовують своїх військових як "приманку", розстрілюючи їх. Російські окупанти завдають вогневе ураження по своїм підрозділам, оскільки не знають, що саме на конкретній ділянці перебуває їхній підрозділ.