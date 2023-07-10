Турция передаст протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, — Столтенберг (видео)

Генсек НАТО лично поговорил с Эрдоганом. Тот заявил, что турецкий парламент рассмотрит ратификацию заявки Швеции на вступление в Альянс уже в ближайшее время.

В Турции заявили, что рассмотрят ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО как можно быстрее. Об этом 10 июля заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

По его словам, он лично поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Рад сообщить, что в результате президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание (парламент Турции — ред.) и тесно сотрудничать для обеспечения ратификации", — отметил Столтенберг.

Он также заявил, что совместное заявление для прессы об этом также подписал турецкий лидер.

Йенс Столтенберг о беседе с лидерами Турции и Швеции (смотреть с 10:30)

Отметим, что ранее Эрдоган говорил, что поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО при одном условии.

"Сначала давайте проложим путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы проложим путь для Швеции, как мы сделали для Финляндии", — сказал президент.

Напомним, 22 марта парламент Швеции проголосовал за историческое решение — вступление страны в НАТО. Единственной проблемой на пути Стокгольма к Альянсу может стать Анкара, которая считает, что усилий шведской стороны на этом поприще недостаточно.