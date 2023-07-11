Разделы
Материалы
Военный Фокус Военный мятеж Пригожина

Хотели "поднять ставки": во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы РФ, — Буданов

Фото: ТАСС | Бойцы ЧВК "Вагнер" дошли до российской ядерной базы

По словам главы ГУР, наемники ЧВК "Вагнер" намеревались получить небольшие ядерные устройства советского производства.

Во время военного мятежа часть наемников частной военной компании "Вагнер" отправились к месту хранения ядерного оружия Российской Федерации. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии Reuters 11 июля.

Сообщается, что "вагнеровцы" подошли к ядерной базе "Воронеж-45", намереваясь захватить небольшие ядерные устройства советского производства. По словам главы украинской военной разведки, таким образом они хотели "поднять ставки" в своем восстании.

Кирилл Буданов утверждает, что единственным барьером на пути наемников ЧВК "Вагнер" оказались запертые двери в хранилище ядерного оружия.

"Двери склада были закрыты, и в техническую часть они не попали", — сообщил глава ГУР.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

По словам журналистов, слова Кирилла Буданова частично подтвердило лицо, близкое к Кремлю и имеющее связи с военнослужащими РФ. По данным источника, "вагнеровцы" попали в "зону особого интереса", что вызвало обеспокоенность в США.

Как отмечают журналисты, в Вашингтоне выразили сомнения касательно достоверности этой информации.

"Мы не можем подтвердить это сообщение. У нас не было никаких признаков того, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой", — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.

Напомним, что согласно оценке экспертов от 30 июня, восстания в России несут в себе риск несанкционированного использования ядерного оружия, однако получить к нему доступ довольно-таки сложно.

Мы также писали о том, что 1 июля Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Беларуси никогда не придется применять ядерное оружие, полученное от Российской Федерации. Политик также заявил, что лично инициировал переброску вооружений из РФ.