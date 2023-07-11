"Не прекратит свои угрозы": в США выразили опасения касательно продажи Турции F-16

Американский сенатор Роберт Менендес считает, что Реджеп Эрдоган должен улучшить ситуацию с правами человека в своей стране, в частности освободить журналистов и оппозиционеров.

Председатель Сената США по международным отношениям Роберт Менендес выступает против продажи Турции американских истребителей F-16. Об этом пишет CNN 11 июля.

Сообщается, что Менендес выразил сомнения касательно целесообразности отправки Турции самолетов даже после того, как Анкара перестала блокировать вступление Швеции в НАТО.

Сенатор заявил, что хочет получить гарантии от администрации президента Байдена, что Анкара не будет вести себя воинственно против других членов Альянса, особенно против соседней Греции.

Как отмечают журналисты, Менендес и ранее не поддерживал идею продажи Турции самолетов, указывая на "авторитарное правление" президента Реджепа Эрдогана.

"Пока Эрдоган не прекратит свои угрозы, не улучшит свою ситуацию с правами человека дома, в том числе за счет освобождения журналистов и политической оппозиции, и не начнет действовать как надежный союзник, я не одобрю эту продажу", — сказал сенатор в январе.

Напомним, что 10 июля, накануне саммита НАТО, на котором будет обсуждаться членство Швеции в НАТО, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может поддержать заявку Швеции в НАТО при условии, что ЕС откроет двери для его страны.

В тот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в Турции готовы рассмотреть ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО как можно быстрее. По его словам, он лично поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Мы также писали о том, то 10 июля в России раскритиковали турецкого лидера Реджепа Эрдогана из-за передачи Киеву руководителей обороны Мариуполя и ряда последних заявлений, заявив, что Турция становится "недружественной страной".