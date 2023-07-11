"Это постыдно и неэтично": СМИ назвали известные компании, которые не уходят из РФ

По данным американских исследователей, голландский пивной гигант Heineken не только не сдержал обещания уйти из России, но и расширил свой бизнес в стране-агрессоре за время полномасштабной войны.

Ряд известных компаний, которые обязались покинуть Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны в Украине, до сих пор работают на территории страны-агрессора. Об этом пишет CNN 11 июля со ссылкой на исследование Йельского университета.

Сообщается, что за последние 500 дней более 1000 крупных компаний заявили о своем уходе с рынка РФ. Однако, по данным американских исследователей, не все владельцы бизнеса сдержали свое слово.

"Эти компании нарушают свои обещания. Они действуют как спекулянты военного времени. Это более чем разочаровывает. Это постыдно и неэтично", — сказал журналистам профессор Йельского университета Джефф Зонненфельд.

В качестве примера Зонненфельд приводит голландский пивной гигант Heineken. Сообщается, что в марте прошлого года компания удостоилась похвалы за заявление об уходе из России, однако на данный момент в РФ все еще есть семь пивоварен. Кроме того, за это время Heineken запустила ряд новых брендов в РФ.

"Они не сдаются. Они удваивают ставку", — отметил директор по исследованиям Йельского института Стивен Тиан.

Говоря о компаниях, которые вопреки обещаниям, все еще работают в РФ, исследователи упомянули о гиганте по производству закусок и конфет Mondelez, производящем печенье Oreo, крекеры Triscuit и снеки Nabisco. В список также вошли Unilever и Philip Morris.

"Потребители должны понимать, что, поддерживая эти компании, они поддерживают то, что подпитывает военную машину Путина", — сказал Джефф Зонненфельд.

Напомним, что 28 марта стало известно о том, что западные компании, желающие уйти из рынка Российской Федерации и продать свои активы, будут вынуждены внести прямое пожертвование в казну РФ.

Фокус также сообщал, что по состоянию на 14 июля, в Украине найдены 880 основателей и бенефициаров компаний, работающих с подсанкционными государствами Иран и Северная Корея.