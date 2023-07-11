26 из 28 "Шахедов" и вертолет: в ВСУ рассказали об уничтоженных в небе целях (инфографика)

В Воздушных силах отметили, что атака началась с южно-восточного направления, в результате чего взрывы были слышны в Одессе и Киеве. Обошлось без жертв.

Украинские силы ПВО за прошлые сутки уничтожили 26 иранских беспилотников "Shahed", а также вражеский вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ 11 июля.

В ночь на вторник российские оккупанты атаковали Украину с южно-восточного направления (Приморско-Ахтарск) при помощи дронов-камикадзе. Всего было задействовано 28 "Shahed-136/131", из которых силы ПВО ликвидировали 26.

"В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник Zala", — говорится в сообщении.

10 июля Воздушным силам также удалось сбить вражеский вертолет, но какого именно типа — командование еще уточняет. Кроме того, уничтожено три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно тактического уровня.

Всего за сутки авиация Воздушных сил нанесла по позициям российских оккупантов более 20 групповых авиационных ударов.

Атака на Киев и Одессу: что известно

В Киевской городской военной администрации отметили, что противник второй раз за месяц запустил по столице дроны-камикадзе иранского производства, но безуспешно. Силы ПВО обнаружили цели и уничтожили их. Обломки повредили окна в домах местных жителей и также зафиксирован пожар, однако обошлось без жертв.

Зафиксированы вражеские БПЛА также и в Одесской области. После объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Глава ОВА Олег Кипер отметил, что всего на этом направлении было уничтожено 22 "Шахеда", а еще два попали в административное здание припортового объекта. Пострадавших или жертв в результате атаки не было.

Напомним, 11 июля сообщалось, что в результате авиаудара по Орехову погибла пара железнодорожников. У них остался восьмилетний сын, о котором "Укрзализныця" обещает позаботиться.