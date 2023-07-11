"Свидетелей убийства нет": в ГУР подтвердили ликвидацию командира Ржицкого во время пробежки

По информации украинской разведки, в российского военкома выстрелили семь раз во время его пробежки в Краснодарском парке культуры. Станислав Ржицкий умер на месте, а нападавший остается неизвестным из-за дождя.

В Краснодаре был уничтожен экс-командир подводной лодки "Краснодар", с которой осуществлялись ракетные обстрелы Украины, Станислав Ржицкий. Об этом говорится в публикации пресс-службы Главного управления разведки Минобороны от 11 июля.

"Краснодар" — подводная лодка Черноморского флота ВМФ РФ и одно из шести судов проекта "Варшавянка". В посте говорится, что каждая такая лодка способна нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

По данным ГУР, бывшего командира "Краснодара" ликвидировали около шести утра 10 июля. Российский военком был на пробежке в Краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы, когда в него выпустили семь пуль из пистолета Макарова.

"В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего", — отметили в разведке.

В ГУР проинформировали, что вражеский капитан 2 ранга как минимум с 2006 года проживал в Севастополе, ныне оккупированном российскими войсками. Некоторое время он служил командиром подводной лодки "Алроса", однако после отправки судна на модернизацию был назначен управлять "Краснодаром".

Ликвидация Ржицкого в Краснодаре: что уже известно

Напомним, о смерти Станислава Ржицкого стало известно вечером 10 июля. По данным российского медиа, в последнее время он был ответственным за мобилизацию. Речь шла о четырех выстрелах, совершенных киллером, который некоторое время следил за жертвой и знал места размещения камер видеонаблюдения.

Позже в росСМИ передали, что убийца отследил маршрут военкома через приложение Strava. Ржицкий регулярно делился там своими спортивными достижениями.