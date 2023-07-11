200 солдат за 20 минут: атака ВС РФ под Авдеевкой обернулась массовым самоубийством (видео)

Российские войска ударили по украинским защитникам вблизи села Водяное Донецкой области, применив танки и БМП. Однако вражеские штурмовые подразделения потерпели неудачу, потеряв технику и личный состав.

Украинские войска проводили наступательные действия на Авдеевском направлении, когда ВС РФ внезапно ударили по ним с противоположной стороны. О бое, результатом которого стала потеря техники и личного состава врагом, подробно рассказал блогер на YouTube-канале Reporting from Ukraine.

Для массированного контрудара по Силам обороны российские оккупанты применили 21 единицу техники. Проанализировав обнародованные кадры боев, автор отметил, что враг развернул по меньшей мере три штурмовых подразделения. Каждое состояло из одного-двух танков и четырех-пяти БМП.

"Танки наступали первыми и пытались подавить украинский огонь, одновременно подрывая и разрушая только что отвоеванные украинцами укрепления", — передал он.

Однако 110 отдельная механизированная бригада ВСУ не оставила позиций. Более того, воины открыли артиллерийский огонь в ответ и привлекли операторов БПЛА. В результате неудачной атаки ВС РФ все российские машины были уничтожены, а примерно 200 армейцев — погибли.

"Другие графические кадры, которые я не буду показывать в этом видео, зафиксировали моменты, когда брошенные, раненые российские солдаты на поле убивали себя после боя. Это была самая катастрофическая атака России со времен Угледара. Разница лишь в том, что на этот раз россияне не продвинулись ни на дюйм", — подчеркнул блогер.

По данным Reporting from Ukraine, битва проходила вблизи села Водяное в Донецкой области. По информации мониторингового сервиса DeepStateMAP, по состоянию на вечер 10 июля этот населенный пункт был оккупирован ВС РФ.

Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP

Напомним, 11 июля пограничники рассказали, как уничтожили вражеские грузовики под Бахмутом. Российские оккупанты понесли потери. На обнародованном ГПСУ видео можно увидеть, как они пытались спрятаться от обстрела в лесополосе.

Также 11 июля стало известно о взрывах во временно оккупированной Новоалексеевке. Защитники Херсонщины ликвидировали склад боеприпасов ВС РФ.