Детонировало до 6 утра: ВСУ нанесли удар по складу БК оккупантов в Херсонской области (видео)

По данным журналистов, ВСУ использовали дроны для атаки на вражеский склад боеприпасов в Новоалексеевке. В сети утверждают, что детонация продолжалась до самого утра, что указывает на значительный размер склада, получившего поражение.

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В ночь на 11 июля во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области прозвучали взрывы. ВСУ попали в склад боеприпасов, принадлежащий российским силам, который был расположен вблизи элеватора. Об этом сообщает Telegram-канал "Херсон: Война без фейков".

Как сообщает источник, боеприпасы после прилета детонировали до 6 часов утра.

Также подробности инцидента рассказали и на канале представителя Сил обороны "Николаевский Ванек".

Около 3 часов ночи в источнике заявили о прилетах во временно оккупированном Россией Геническом районе Херсонской области.

"Странно получается. "Мопеды" летят вроде бы в нашу сторону, а склад БК детонирует в районе Элеватора в Новоалексеевке Генического района – а это, между прочим, еще одна железнодорожная артерия в сторону Запорожского направления", – отмечено в сообщении.

Утром следующего дня, "Херсон: Война без фейков" опубликовал фотографии и видеоматериалы, полученные с места происшествия, связанного со взрывами. Видно, что боеприпасы продолжали детонировать до самого утра, что указывает на значительный размер склада, получившего поражение.

"В Новоалексеевке Херсонской области сегодня ночью был прилет по складу боеприпасов врага, детонация была слышна до 06:00 утра. Склад располагался в районе элеватора. На текущий момент оккупанты ограничили проезд в населенный пункт", – сообщил админ канала.

Расстояние от Новоалексеевки до ближайшей контролируемой Украиной территории превышает 100 километров.

По данным "Центра журналистских расследований", склад БК оккупантов мог быть атакован ударными БПЛА.

"Сообщается, что всего было использовано четыре дрона, три из которых были сбиты оккупационной ПВО. Однако один БПЛА все-таки прорвал оборону и достиг цели", – говорится в сообщении

Напоминаем, военный эксперт Игорь Козий в комментарии Фокусу объяснил важность плацдарма на левобережье Херсонщины. Речь идет о том, что после удачного форсирования Днепра бойцы ВСУ получают возможность усложнить для россиян бои на Запорожском отрезке фронта. Кроме того, под угрозой оказывается оккупированный Крымский полуостров.

Между тем после российского подрыва дамбы Каховской ГЭС власти РФ и дальше не допускают международные организации на места подтопления. Члены Международной миссии Красного Креста уверяли, что "на связи" с Кремлем, но побывать в пострадавшей местности так и не смогли.