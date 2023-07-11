"Удар Storm Shadow": российские пропагандисты подтверждают ликвидацию генерала Цокова

Олег Цоков — генерал-лейтенант ВС РФ, который участвовал во второй российско-чеченской войне и воевал в Сирии. Он погиб в районе Бердянска.

Генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков погиб на территории Украины. Об этом 11 июля сообщили во вражеском Z-паблике.

Пропагандисты проинформировали, что военком погиб в результате удара крылатыми ракетами британского производства Storm Shadow.

В посте говорится, что снаряды попали в командный пункт 58 общевойсковой армии, которая является объединением российских Сухопутных войск. Атака произошла вблизи города Бердянск в Запорожской области.

"Военнослужащие отзывались о Цокове как о грамотном офицере и хорошем командующем", — написали российские пропагандисты.

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Гибель Олега Цокова: что уже известно

11 июля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вражеский генерал-лейтенант получил ранение в районе Бердянска. Как известно, Цоков был командиром 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии.

Это уже не первое ранение российского военкома. Ранее, 23 сентября 2022 года, в Генштабе ВСУ уже информировали об ударе защитников, в результате которого пострадал Цоков.

Генерал был награжден при жизни медалями "За возвращение Крыма" и "Участнику военной операции в Сирии".

Напомним, также 11 июля в ГУР МО подтвердили убийство экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Вражеского военкома застрелили во время утренней пробежки в парке.