Со второй попытки: под Бердянском ликвидировано ранее раненого генерала армии РФ (фото)

Цоков уже был ранен в сентября 2022 года в районе временно оккупированного Сватово Луганской области.

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Российский генерал-майор Олег Цоков был ранен в результате огневого поражения в районе Бердянска. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Военный ВС РФ занимал должность командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии. Его эвакуировали из зоны боевых действий 20 сентября.

Важно отметить, что Цоков уже получал ранение в сентября 2022 года, но тогда он выжил.

Что известно про Олега Цокова

Олег Юрьевич Цоков — российский военачальник, генерал-лейтенант. Из-за вторжения России в Украину находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам.

Генерал-майор Олег Цоков родился 23 сентября 1971 года. Он военный преступник, ведь участвовал в двух чеченских войнах и бывал на войне в Сирии.

В 1993 году он окончил Ташкентское общевойсковое командное училище и начал службу с должности командира взвода в одной из частей Сибирского военного округа.

В частях этого округа прошел должности командира роты, заместителя командира батальона, семь лет командовал батальоном, три с половиной года был заместителем командира 74-й бригады Сибирского военного округа, командовал мотострелковым полком.

После этого был назначен начальником штаба бригады в Восточном военном округе, затем получил аналогичную должность в Южном военном округе.

В 2022 году его сделали командиром 144-й гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Смоленске и участвует в российско-украинской войне.

Отметим, что в августе 2014 года Цоков возглавил 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, базирующуюся во временно оккупированном Россией Севастополе.

Напомним, 1 июля Генштаб ВСК сообщил о том, что РФ использует мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери. Одна из таких специальных машин стоит в Бердянске. Крематорий сжигает тела российских военных, которые были ликвидированы во время контрнаступления ВСУ. Процедура кремации лишает родственников оккупантов льгот и компенсаций, ведь учет смертности не ведется.

30 июня в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.