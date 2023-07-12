Нашли замену: в британской разведке назвали причину отстранения Суровикина

По информации аналитиков, Валерий Герасимов впервые появился на телевидении вместе с Виктором Афазаловым, который является заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Это указывает на вероятное отстранение Сергея Суровикина с должности.

Начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудавшегося мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников 24 июня 2023 года. Вместе с ним выступил и Виктор Афзалов. Об этом говорится в отчете британской разведки от 11 июля.

По видеосвязи Герасимов информировал начальника штаба Воздушно-космических сил России, генерал-полковника Виктора Афзалова.

Как известно, Афзалов находится на посту как минимум четыре года, но это, вероятно, его первое публичное появление с Герасимовым. Генерал-полковник является заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина.

Важно отметить, что местонахождение Суровикина на данный момент остается неизвестным. В условиях повышения общественного авторитета Афзалова гипотеза об отстранении Суровикина становится все более реальной.

Суровикин мог быть отстранен после мятежа ЧВК "Вагнер"

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля впервые прокомментировал военный мятеж ЧВК "Вагнер", организованный Евгением Пригожиным. Глава ведомства заявил, что план Пригожина провалился из-за того, что "личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".

Также 5 июля британская разведка обратила внимание, что после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" из публичного поля пропали российские военачальники — заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин и заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.