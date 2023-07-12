По данным подполья, основной целью оккупантов являлось удаление украинской символики и литературы, если таковые сохранились, а также создание нового музея для распространения "новой истории".

Так называемые оккупационные "администрации", присутствующие на временно захваченных территориях Украины, вмешались в работу музеев школ и начали изъятие экспонатов, связанных с историей Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Да, официально это представляется как "общественный мониторинг школьных музеев", который якобы выполняют активисты путинской партии "Единая Россия", вместе с "неравнодушными школьниками". Однако на самом деле проверку осуществляют коллаборанты по оккупационным администрациям под наблюдением сотрудника ФСБ", — говорится в сообщении. .

Согласно отчету, основной целью оккупантов являлось удаление украинской символики и литературы, если таковые сохранились, а также создание нового музея. В частности, планировалось создать музей, посвященный известному уроженцу региона, который принимал участие во Второй мировой войне, служил в НКВД или являлся выдающейся фигурой коммунистического движения.

В ЦНС сообщили, что оккупанты стремятся стандартизировать все школьные музеи на юге ТОТ, чтобы они не отличались от типичного музея в школе где-то в Барнауле. Это является одновременно элементом пропаганды среди детей и еще одним методом уничтожения украинской идентичности в этом регионе.

Напомним, 4 июля сообщалось, что россияне на юге Украины подвергают опасности местных жителей. Противник минирует все подряд территории, а при помощи социальных сетей рассказывают местным жителям о том, что Киев якобы не в состоянии обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ему территориях

Также в России приступили к созданию крупномасштабных комплексов, предназначенных для обработки, исследования и утилизации тел погибших российских военных, которые принимали участие в конфликте в Украине. Главное управление разведки заявляет, что российская армия не в состоянии справиться с большим потоком военных, погибших в ходе войны.