"Он отдыхает": в Госдуме РФ ответили на вопрос о судьбе генерала Суровикина

Российский парламентарий Андрей Картаполов сказал, что генерал Сергей Суровикин на данный момент "недоступен".

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов ответил журналистам, где находится генерал Сергей Суровикин, который после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" перестал показываться на публике. Политик сказал, что Суровикин отдыхает. Ответ Картаполова слова приводит Telegram-канал Shot.

"Он отдыхает сейчас, пока недоступен", — сказал российский парламентарий.

Отметим, что публика в комментарии под видео неохотно поверила словам российского политика, а некоторые подписчики уличили Картаполова во лжи. Кроме того, многие пользователи назвали Суровикина "лучшим боевым генералом страны", которого отправили принимать "электропроцедуры".

Судьба генерала Суровикина доподлинно неизвестна. После того как он появился на видео, где обратился к руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с просьбой остановить поход "вагнеровцев" на Москву, в публичном пространстве он не появлялся. Спустя некоторое время поползли слухи, что Суровикин знал о готовящемся вооруженном мятеже и, возможно, даже был заодно с Пригожиным.

Также появилась информация о том, что Суровикин якобы поместили в столичное СИЗО в "Лефортово" на следующий день после попыток реализовать вооруженный мятеж. Однако несмотря на все догадки и слухи, российское общество до сих пор не услышало от официальных лиц ни слова о том, что на самом деле случилось с Суровикиным.

Напомним, в Минобороны Великобритании обратили внимание на то, что генерал-полковник Виктор Афзалов, который является заместителем главнокомандующего ВКС РФ генерала Сергея Суровикина, вместо своего начальника отчитывался перед начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Британская разведка отметила, что поскольку местонахождение Суровикина остается неясным, это придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа.