Не только нанодроны Black Hornet: Норвегия передаст Украине установки ЗРК NASAMS (видео)

Минобороны Норвегии заявило, что передаст Украине 2 пусковые установки ЗРК NASAMS, а также 2 центра управления и запасные детали.

Норвегия собирается передать Украине 2 пусковые установки ЗРК NASAMS. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в Twitter.

Сообщается, что кроме пусковых установок ВСУ также будут переданы два центра управления огнем и запасные детали.

"Норвегия предоставляет пакет поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, избыточность и гибкость уже переданной противовоздушной обороны", — сказано в сообщении.

Также ранее Министерство обороны Норвегии сообщило, что присоединяется к авиационной коалиции, чтобы Украина смогла получить истребители F-16. Страна будет обучать украинских пилотов.

Что такое ЗРК NASAMS

Это норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

ЗРК NASAMS

Кроме того, напомним, что в Осло уже согласились предоставить Украине 1000 нанодронов типа Black Hornet, а также увеличить финансирование военной помощи на $238 млн. Кроме вооружения на дополнительные средства украинцам будут предоставлены продовольственные пайки. Общая сумма поддержки Норвегии в этом году составляет 10 млрд норвежских крон, то есть около 900 млн долларов.

Также в конце июня сообщалось, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки для ЗРК NASAMS. По словам президента Науседы, во время саммита НАТО в июле он ожидает еще больше совместных решений для усиления Украины.