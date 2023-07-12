400 уничтоженных целей: спецназовцы СБУ ликвидировали "юбилейную" технику армии РФ (видео)
Пресс-служба ведомства опубликовала видео с деталями спецоперации по уничтожению военной техники РФ. При этом украинские дроны обезвредили даже РЭБ, предназначенную для противодействия беспилотникам.
Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ показали видео с юбилейной военной техникой армии РФ, которую они уничтожили с помощью дронов. При этом отметили, что российская армия потеряла благодаря их работе 400 боевых машин. О достижениях Центра "А" говорится в Telegram-канале СБУ.
На видео, которое обнародовала пресс-служба СБУ, — результаты работы подразделения "Белые волки". Бойцы подразделения уничтожали российскую технику с помощью дронов — на записи видно, как они готовят гранаты к сбросу.
Общий итог уничтоженных целей — 400 шт. за 504 дня войны. В последней "коллекции" — 12 единиц техники:
- танков — 2 шт;
- БТР — 4 шт;
- САУ "Акация" — 1 шт;
- бронеавтомобили — 2 шт;
- грузовики — 2 шт;
- РЭБ "Поле-21" — 1 шт.
Бойцы показали некоторые детали операции.
Сначала разведывательный дрон обнаруживал места, где пряталась российская военная техника.
После этого прилетал беспилотник, вооруженный гранатами, которые сбрасывались на головы россиян.
В комментарии к видео отмечается, что крайние 12 уничтоженных целей — праздничные.
Напоминаем, в тылу сотрудники СБУ обнаружили агента спецслужб ФСБ РФ — бывшего жителя Луганска. Как выяснилось, мужчина пытался выведать месторасположение РСЗО "Град" ВСУ и передать его врагу.
Кроме того, киберспециалисты смогли дистанционно прекратить работу российских станций наблюдения, которые стояли неподалеку от границы. В частности, против станций "Муром" и "Кивер" использовали дроны-камикадзе, которые попали прямо в установки.
Между тем в Николаеве задержали еще одного наводчика российских ракет. Мужчину завербовали с первых дней российского вторжения: во время переписки с куратором он сам предлагал применить "Кинжалы" по зданию СБУ.