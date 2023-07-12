400 уничтоженных целей: спецназовцы СБУ ликвидировали "юбилейную" технику армии РФ (видео)

Пресс-служба ведомства опубликовала видео с деталями спецоперации по уничтожению военной техники РФ. При этом украинские дроны обезвредили даже РЭБ, предназначенную для противодействия беспилотникам.

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Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ показали видео с юбилейной военной техникой армии РФ, которую они уничтожили с помощью дронов. При этом отметили, что российская армия потеряла благодаря их работе 400 боевых машин. О достижениях Центра "А" говорится в Telegram-канале СБУ.

На видео, которое обнародовала пресс-служба СБУ, — результаты работы подразделения "Белые волки". Бойцы подразделения уничтожали российскую технику с помощью дронов — на записи видно, как они готовят гранаты к сбросу.

Граната, которая вскоре ударит по технике ВС РФ

Общий итог уничтоженных целей — 400 шт. за 504 дня войны. В последней "коллекции" — 12 единиц техники:

танков — 2 шт;

БТР — 4 шт;

САУ "Акация" — 1 шт;

бронеавтомобили — 2 шт;

грузовики — 2 шт;

РЭБ "Поле-21" — 1 шт.

Бойцы показали некоторые детали операции.

Сначала разведывательный дрон обнаруживал места, где пряталась российская военная техника.

Танк ВС РФ, обнаруженный бойцами Центра "А" СБУ

После этого прилетал беспилотник, вооруженный гранатами, которые сбрасывались на головы россиян.

Спецназ СБУ взорвал российскую технику

В комментарии к видео отмечается, что крайние 12 уничтоженных целей — праздничные.

Видео пресс-службы СБУ с "юбилейными" сбросами

Напоминаем, в тылу сотрудники СБУ обнаружили агента спецслужб ФСБ РФ — бывшего жителя Луганска. Как выяснилось, мужчина пытался выведать месторасположение РСЗО "Град" ВСУ и передать его врагу.

Кроме того, киберспециалисты смогли дистанционно прекратить работу российских станций наблюдения, которые стояли неподалеку от границы. В частности, против станций "Муром" и "Кивер" использовали дроны-камикадзе, которые попали прямо в установки.

Между тем в Николаеве задержали еще одного наводчика российских ракет. Мужчину завербовали с первых дней российского вторжения: во время переписки с куратором он сам предлагал применить "Кинжалы" по зданию СБУ.