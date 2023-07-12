400 знищених цілей: спецпризначенці СБУ ліквідували "ювілейну" техніку армії РФ (відео)
Пресслужба відомства опублікувала відео з деталями спецоперації зі знищення військової техніки РФ. При цьому українські дрони знешкодили навіть РЕБ, призначену для протидії безпілотникам.
Бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ показали відео з ювілейною військовою технікою армії РФ, яку вони знищили за допомогою дронів. При цьому зауважили, що російська армія втратила завдяки їхній роботі 400 бойових машин. Про здобутки Центру "А" ідеться у Telegram-каналі СБУ.
На відео, яке оприлюднила пресслужба СБУ, — результати роботи підрозділу "Білі вовки". Бійці підрозділу нищили російську техніку за допомогою дронів — на записі видно, як вони готують гранати до скиду.
Загальний підсумок знищених цілей — 400 шт. за 504 дні війни. У останній "колекції" — 12 одиниць техніки:
- танків — 2 шт.;
- БТР — 4 шт.;
- САУ "Акація" — 1 шт.;
- бронеавтомобілі — 2 шт.;
- вантажівки — 2 шт.;
- РЕБ "Поле-21" — 1 шт.
Бійці показали деякі деталі операції.
Спершу розвідувальний дрон виявляв місця, де ховалась російська військова техніка.
Після цього прилітав безпілотник, озброєний гранатами, які скидались на голови росіян.
У коментарі до відео зазначається, що крайні 12 знищених цілей — святкові.
Нагадуємо, у тилу співробітники СБУ виявили агента спецслужб ФСБ РФ — колишнього жителя Луганська. Як з'ясувалось, чоловік намагався вивідати місцерозташування РСЗВ "Град" ЗСУ і передати його ворогу.
Крім того, кіберфахівці змогли дистанційно припинити роботу російських станцій спостереження, які стояли неподалік від кордону. Зокрема, проти станцій "Муром" та "Ківер" використали дрони-камікадзе, які влучили прямо в установки.
Між тим у Миколаєві затримали ще одного навідника російських ракет. Чоловіка завербували з перших днів російського вторгнення: під час листування з куратором він сам пропонував застосувати "Кинджали" по будівлі СБУ.