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2 тысячи единиц: подразделения ЧВК "Вагнер" отдали Минобороны РФ всю имеющуюся технику (фото)

Фото: Скриншот | Минобороны РФ обезоружило наемников ЧВК "Вагнер"

Пресс-служба оборонного ведомства перечислила все оружие и БК, которым владела ЧВК Пригожина. Некоторая техника ни разу не воевала, а БК считается тысячами тонн.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали все оружие и боеприпасы, которые получили на время ведения боевых действий в Украине. В перечне — тысячи пушек и бронемашин, некоторые из них ни разу не приняли участие в бою. Информация обнародована в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении Минобороны РФ указано, что "вагнеровцы" передали 2 тыс. ед. бронемашин и пушек различных видов. Перечисляют, чем наемники планировали воевать в Украине:

  • танки Т-72Б, Т-80, Т-90;
  • РСЗО "Град" и "Ураган";
  • ЗРГК "Панцирь";
  • САУ 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт", 2С4 "Тюльпан";
  • гаубицы;
  • противотанковое оружие;
  • минометы;
  • бронированные тягачи;
  • БТР;
  • автомобили.

Ко всему этому — еще стрелковое оружие — 20 тыс. шт., боеприпасы — более 2,5 тыс. т.

Также российское оборонное ведомство отметило, что десятки единиц техники ни одного дня не использовались в бою.

В следующем посте публикуется видео, на котором видно, чем воевала Частная военная компания "Вагнер" экс-повара Путина Евгения Пригожина:

  • целая поляна пушек;
Пушки ЧВК "Вагнер"
Фото: Скриншот
  • несколько десятков танков;
Танки ЧВК "Вагнер"
  • склад, заполненный БК;
Коробки со снарядами ЧВК "Вагнер"
  • коробки с нетронутым стрелковым оружием.
Ящики со стрелковым оружием ЧВК "Вагнер"

Отметим, после неудачного мятежа 24-25 июня 2023 года Евгений Пригожин согласился капитулировать на условиях, согласно которым часть "вагнеровцев" остается в РФ, а часть — перебирается в Беларусь.

Наемники, которые остались в РФ, должны заключить контракты с Минобороны России — они станут такими же солдатами, как остальные мобилизованные россияне.

Напоминаем, часть "вагнеровцев" появилась в Беларуси — это подтвердили мониторинговые партизанские каналы. При этом утверждалось, что их немного и они учат стрелять только мобилизованных солдат в специальных лагерях.

Позже белорусские чиновники заявили, что у них есть собственный вариант применения "вагнеровцев". В частности планируют, что они будут тренировать спецподразделения Беларуси.