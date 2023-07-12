Эрдоган анонсировал встречу с Путиным: объяснит, зачем отпустил командиров-защитников Мариуполя

Во время общения с журналистами турецкий президент сначала переадресовал Зеленскому вопрос о командирах с "Азовстали". Впрочем через мгновение заявил, что будет говорить о них с Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время брифинга на саммите НАТО в Вильнюсе сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Одна из целей встречи — объяснить, как так случилось, что он отпустил в Украину командиров с "Азовстали". Фрагмент заявления турецкого политика опубликовали СМИ.

Журналисты, присутствующие на брифинге, спросили у Эрдогана о причинах, по которым он нарушил договоренность, которая якобы существовала в отношении командиров подразделения, оборонявших Мариуполь. Политик ушел от ответа и предложил спросить об этом Зеленского.

Через несколько минут президент Турции Эрдоган анонсировал встречу с Путиным. Темы для разговора не перечислял, но отметил, что одна из тем коснется именно командиров с "Азовстали". Единственная подробность, которая прозвучала — встреча могла бы состояться в августе 2023 года.

Отметим, через несколько минут после обнародования заявления Эрдогана представитель главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи двух лидеров. По его словам, в планах Путина этой встречи нет.

Между тем турецкое национальное издание Anadolu сообщило о еще некоторых заявлениях Эрдогана. В частности, политик подчеркнул, что предлагает Турцию как посредника при переговорах Украины и России. При этом он напомнил успешные кейсы — зерновая сделка и обмен пленными. Относительно зерновой сделки добавил некоторые детали: "Господин [Владимир] Зеленский выступает за продление соглашения. Господин [Владимир] Путин выступил с некоторыми инициативами. Мы работаем с учетом этих инициатив".

Отметим, командиры из "Азовстали" осенью 2022 года оказались в Турции. Заявлялось, что они там находятся до завершения войны — такими были договоренности.

Между тем на днях Анкару посетил президент Зеленский. После общения с главой Украины Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО и отпустил домой пленных командиров.

Напоминаем, 11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО, на котором, среди прочих, обнародуют решение о перспективах членства Украины. Йенс Столтенберг заявил, что приглашения пока не будет, но членство будет — в будущем.

Между тем НАТО предложило Украине определенную программу по безопасности, в рамках которой модернизирует авиацию и усилит политическое сотрудничество.

12 июля Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Главная тема разговора — обеспечение безопасности Украины.