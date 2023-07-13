Всеобщая мобилизация: что делать украинцам, которых принудительно удерживают в ТЦК

Юристы рекомендуют в первую очередь не сопротивляться и не проявлять агрессию, иначе это может иметь свои последствия. Дальше стоит потребовать бесплатного адвоката.

В Украине продолжается военное положение и в связи с этим действует всеобщая мобилизация. Фокус разобрался, что делать в случае, если человека силой ведут в территориальные центры комплектования (ТЦК).

В сети регулярно появляются новости о том, что украинцам незаконно вручают повестки или же силой затягивают в транспортные средства, чтобы отвезти в ТЦК и уточнить данные или провести военно-врачебную комиссию.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в первую очередь нужно сохранять спокойствие, если вас принудительно "закрыли" в военкомате. Не нужно устраивать скандалы и драться с людьми, у которых в расположении есть оружие. Это поможет избежать плачевных последствий.

"Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение границ самообороны", — говорится в сообщении.

Примечательно, что по словам юриста, у военных нет права на проверку документов и вместе с ними должны быть всегда полицейские.

Принудительное удержание в ТЦК: какие права у военнообязанного

По украинским законам, если мужчину отвезли в ТЦК принудительно, у него есть право на то, чтобы узнать все основания своего задержания, а также должна быть возможность обратиться в полицию с требованием защитить собственные права и разобраться в инциденте.

Также граждане могут потребовать предоставление бесплатного адвоката и написать заявление о том, что было совершено уголовное правонарушение.

"Если лицу были причинены телесные повреждения, побои — следует обращаться в полицию по факту совершения уголовного правонарушения. Кроме того, обратиться в суд возможно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб", — сообщил управляющий партнер Адвокатского объединения "Эврика" Андрей Шабельников.

Принудительное удержание в ТЦК: чего нельзя делать

Таких случаев было уже немерено за время действия всеобщей мобилизации в Украине. Юристы отмечают, что военнообязанным, которых принудительно "закрыли" в одном из ТЦК, нельзя ни в коем случае делать следующие вещи:

подписывать документы, если адвокат не говорил этого делать;

проходить военно-врачебную комиссию, пока окончательно не проясниться ситуация с задержанием.

Напомним, 12 июля сообщалось, могут ли призвать в армию студентов и в каких случаях. Хоть у таких граждан есть отсрочка на весь период обучения, стоит учитывать некоторые нюансы.