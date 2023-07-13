Надежда на ПВО: западные эксперты сомневаются в успехе ВСУ после поставок F-16

По их мнению, Украине следует не усложнять принципы ведения войны, а наоборот упрощать их. Иными словами — придерживаться стратегии противовоздушного противодействия, однако для этого нужно заполнить пробел в средствах ПВО малой и средней дальности.

Украина запрашивает у западных союзников истребители F-16, аргументируя тем, что эта техника внесет решающий вклад в победу. Однако существует иное мнение, которое основывается на том, что украинским силам следует больше полагаться на эффективность ПВО, поскольку в этой войне превосходство в авиации не является ключевым условием победы. Об этом говорится в материале Defence News от 12 июля.

Полковник ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник программы Reimagining U.S. Grand Strategy Келли Греко прокомментировали слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что Украине не нужно 120 самолетов, а достаточно ограниченного их количества.

Однако это утверждение столь же смело, сколь и сомнительно, считают эксперты.

"Несмотря на то, что F-16 являются современными многоцелевыми истребителями, небольшое их количество не может обеспечить Украине ни превосходство в воздухе, ни прорыв сильно укрепленных оборонительных рубежей России", — отметили Бремер и Греко.

По словам экспертов, украинской стороне не следует усложнять принципы ведения войны, а интеграции западной авиации как раз их и усложняет, поэтому переход к западному способу ведения воздушной войны будет по своей сути сложным мероприятием и повысит вероятность неудачи ВСУ.

Какой же выход предлагают эксперты? Вместо того чтобы пытаться конкурировать с россиянами в воздухе, добиваясь преимущества, Киеву следует придерживаться своей простой, но эффективной стратегии противовоздушного противодействия, убеждены авторы материала.

Свою позицию они объясняют тем, что хотя наступательная авиация России в этой войне не впечатлила, но нельзя списывать со счетов российские силы ПВО. Для достижения успеха Украине необходимо подавить эти средства, те же ЗРК С-400, но для этого имея в распоряжение F-16 с ракетами HARM украинским летчикам придется заходить далеко в зону действия вражеских ЗРК.

Российский ЗРК С-400 Фото: Мiнобороны РФ

Поразить с воздуха С-400 будет затруднительно, так как дальность поражения С-400 составляет почти 380 км, что почти в четыре раза больше, чем у AGM-88 HARM (дальность HARM от 100 до 300 км в зависимости от модификации и условий применения, — прим. ред). Поэтому такая стратегия будет убыточной.

"Проще говоря, симметричный поединок между ограниченным количеством украинских F-16 и большим количеством ЗРК Москвы является для Киева проигрышным", — подчеркнули эксперты.

Поэтому, чтобы добиться успехов в контрнаступлении ВСУ должны заполнить пробел в системах ПВО малой и средней дальности. В частности, Украине необходимы мобильные и автономные системы SHORAD, такие как американский AN/TWQ-1 Avenger и немецкий Gepard, способные продвигаться рядом с атакующими силами Украины и защищать их.

Зенитные комплексы AN/TWQ-1 Avenger Фото: US Army

В заключение эксперты отметили, что в дискуссиях о российско-украинской войне слишком часто зацикливаются на отдельных оружейных платформах и возможностях, а не на продуманности стратегии применения этих средств.

"Украинский Давид должен оставаться со своим простым, но эффективным зенитным оружием и продолжать поражать российского Голиафа в небе", — подытожили авторы публикации.

Напомним, ВС РФ активно применяют на передовой ударные вертолеты Ка-52. Однако украинские средства ПВО прикрывают свои войска от воздушных атак. В частности на вооружении украинской армии состоят системы SHORAD, такие с как 9К330 "Тор", ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и Gepard.